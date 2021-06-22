Богословская уверена, что Шубенков получит нейтральный статус в ближайшее время

Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала ситуацию со сроками получения бегуном Сергеем Шубенковым нейтрального статуса для выступлений на летних Олимпийских играх после завершения расследования о нарушении антидопинговых правил.

«Понятно, что сроки поджимают, но человек оправдан полностью. World Athletics признаёт Шубенкова как топового атлета. Просто так списать спортсмена такого уровня невозможно. Думаю, в международной федерации это учтут и через три дня он получит статус», — сказала Богословская RT.

Ранее Богословская призналась, что сначала у неё не было сомнений, что Шубенков будет оправдан, а затем напряжение нарастало.