Богословская уверена, что Шубенков получит нейтральный статус в ближайшее время
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«Понятно, что сроки поджимают, но человек оправдан полностью. World Athletics признаёт Шубенкова как топового атлета. Просто так списать спортсмена такого уровня невозможно. Думаю, в международной федерации это учтут и через три дня он получит статус», — сказала Богословская RT.
Ранее Богословская призналась, что сначала у неё не было сомнений, что Шубенков будет оправдан, а затем напряжение нарастало.