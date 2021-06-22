Чемпионка мира Богословская: сначала не было сомнений, что Шубенков будет оправдан

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Чемпионка мира 1993 года, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала оправдание российского легкоатлета Сергея Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.
Чемпионка мира Богословская: сначала не было сомнений, что Шубенков будет оправдан
  • РИА Новости

«Когда начался весь этот процесс, у меня не было сомнений, что Серёга будет оправдан. Была уверенность, что это не более чем «несчастный случай на производстве», нелепость. Но потом напряжение нарастало, поскольку времени становилось всё меньше. Олимпийские игры приближались, а решения не было никакого. Ходили слухи, что Шубенкову хотя и могли выписать мягкую дисквалификацию на несколько месяцев, но это бы обозначало пропуск Олимпиады. Самое главное, что всё разрешилось, настроение совершенно другое. Сергей — человек из топа, который должен завоёвывать на Играх награды», — сказала Богословская RT.

Ранее тренер Шубенкова назвал недоразумением ситуацию с допингом у легкоатлета.

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