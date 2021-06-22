Тренер Шубенкова назвал недоразумением ситуацию с допингом у легкоатлета

Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, прокомментировал оправдание легкоатлета по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Справедливость восторжествовала. Всё, что произошло с моим спортсменом, — это сплошное недоразумение, и я очень рад, что всё закончилось так. Шубенков не совершал никакого нарушения, поэтому вынесенное по нему решение вполне логично», — цитирует Клевцова ТАСС.

По его словам, он не хочет сейчас думать, как на спортсмена повлияет вся ситуация. Специалист отметил, что сейчас они готовятся к чемпионату России, а говорить об Олимпиаде пока сложно из-за отсутствия нейтрального статуса у Шубенкова.

«Надеюсь, что в оставшиеся шесть дней World Athletics даст ему допуск, принимая в расчёт безупречную репутацию Шубенкова», — добавил Клевцов.

30-летний легкоатлет подал заявку на получение нейтрального статуса 5 мая. 22 июня стало известно, что Шубенков был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

Ранее исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова выразила надежду, что Шубенков получит нейтральный статус до конца недели.