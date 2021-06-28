Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
- Reuters
Легкоатлетка преодолела дистанцию за 51,90 секунды.
Пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) сообщила, что американка стала первой женщиной в истории, которой удалось выбежать за 52 секунды на данной дистанции.
Напомним, что высшее достижение в беге на 400 м с барьерами среди женщин принадлежало соотечественнице Маклафлин, олимпийской чемпионке Далайле Мухаммад, которая в октябре 2019 года показала результат 52,16 секунды.
Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что соперник Шубенкова перед Олимпиадой показал второй результат в мировой истории.