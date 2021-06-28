Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на национальном отборе на летние Олимпийские игры в Токио.

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 51,90 секунды.

Пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) сообщила, что американка стала первой женщиной в истории, которой удалось выбежать за 52 секунды на данной дистанции.

Напомним, что высшее достижение в беге на 400 м с барьерами среди женщин принадлежало соотечественнице Маклафлин, олимпийской чемпионке Далайле Мухаммад, которая в октябре 2019 года показала результат 52,16 секунды.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что соперник Шубенкова перед Олимпиадой показал второй результат в мировой истории.