«Ущерб чистым спортсменам»: как в США допустили до соревнований двух нарушивших антидопинговые правила легкоатлеток
- Брианна Макнил
- Reuters
- © Dylan Martinez
В американском Юджине в эти дни проходят отборочные соревнования в сборную США по лёгкой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Для поклонников бега, прыжков и метаний это одно из главных событий сезона, которое неизменно радует высокими результатами и яркой борьбой. Но в этом году на первый план состязаний вышли два скандальных эпизода, связанные с допингом и снисходительным отношением к нему.
«Героиней» первой истории стала Брианна Макнил, выступающая в беге на 100 м с барьерами — победительница ЧМ-2013 и олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро. Её личный рекорд составляет 12,26 секунды и находится на четвёртой строчке среди лучших результатов в истории.
Но, кроме спортивных достижений, Макнил известна и регулярным нарушением антидопинговых правил. Так, в 2016 году она получила год дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов. На двух из них она не присутствовала из-за того, что находилась на приёме у президента США Барака Обамы в Белом доме и участвовала в торжествах в своём родном городе.
В начале 2021-го Макнил вновь привлекла внимание антидопинговых служб. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил спортсменку по подозрению во «вмешательстве в процесс обработки результатов тестов», не уточнив при этом подробности дела.
Спустя полгода расследование было доведено до конца и дисциплинарный трибунал в составе трёх арбитров дисквалифицировал американскую легкоатлетку на пять лет с отчётом от 15 августа 2020 года. Таким образом, она должна будет пропустить две Олимпиады и три чемпионата мира. В чём конкретно обвинили Макнил, вновь не сообщалось. В AIU отметили, что полное решение не может быть опубликовано в связи с конфиденциальным характером информации.
Макнил сразу же подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и тот принял весьма неординарное решение временно снять дисквалификацию со спортсменки до 27 июня. Это было сделано для того, чтобы она смогла принять участие в отборочных стартах в Юджине. В CAS заверили, что окончательное решение по Макнил примут до Олимпиады в Токио.
19 июня Макнил выступит в предварительных забегах, а уже на следующий день сможет побороться в финале за место в сборной. Парадоксальным образом спортсменка, которой грозит пятилетняя дисквалификация по делу, подробности которого тщательно скрываются, сохраняет шансы поехать на главные соревнования по лёгкой атлетике и побороться на них за медаль. А та участница, которая займёт четвёртое место, будет вынуждена надеяться на то, что санкции в отношении Макнил всё-таки вступят в силу.
Ещё один — не менее странный — скандал разгорелся вокруг бегуньи на средние дистанции Шелби Хулихэн. В мире лёгкой атлетики она известна не так, как Макнил, и запомнилась пока только четвёртым местом в беге на 1500 м на последнем чемпионате мира. Ей принадлежат рекорды США как на этой дистанции, так и на 5000 м, и в связи с этим она была явной фавориткой отборочных соревнований.
За несколько дней до отборочных стартов в США AIU объявил, что Хулихэн сдала положительный допинг-тест на нандролон и должна быть дисквалифицирована на четыре года. При этом о её предварительном отстранении, которое началось 14 января, организация не сообщала, а её дело CAS рассматривал напрямую, минуя предыдущие инстанции.
Хулихэн заявила, что никогда не слышала о существовании нандролона, который является стероидом и входит в список запрещённых субстанций. По словам спортсменки, вещество могло попасть в организм вместе со свиным буррито, которое она съела за десять часов до сдачи положительного допинг-теста. Однако на слушаниях CAS она не смогла доказать, что приняла допинг случайно, и поэтому ей назначили дисквалификацию, которая должна привести к пропуску двух Олимпиад.
Удивительным образом решение главной судебной инстанции в спорте поначалу никак не повлияло на возможность Хулихэн выступать на отборочных стартах в Юджине. Она вошла в список участниц и должна была уже 18 июня пробежать в предварительном забеге на 5000 м. В Федерации лёгкой атлетики США заявили, что Хулихэн может стартовать, так как она всё ещё ждёт апелляции на свою дисквалификацию, как и Макнил.
- Шелби Хулихэн
- Reuters
- © Kirby Lee-USA TODAY Sports
Такая трактовка правил вызвала возмущение среди других спортсменов. Многие видные легкоатлеты США подписали открытое письмо с требованием не допустить Хулихэн до соревнований, чтобы не создавать прецедент для других нарушителей.
«Этот прецедент может в обозримом будущем существенно затруднить усилия по борьбе за чистый спорт. Он позволяет принимать участие в состязаниях даже тем нарушителям, которые были признаны виновными в нарушении допинговых правил, при условии, что у них есть финансовая поддержка для подачи апелляций. Это решение наносит значительный спортивный и финансовый ущерб ответственным чистым спортсменам», — сказано в письме.
Реакция последовала и со стороны AIU. Организация выпустила заявление, в котором напомнила, что решение CAS является окончательным и подлежит обязательному исполнению. В соответствии с этим Хулихэн должно было быть запрещено пытаться отобраться в национальную сборную.
В итоге имя спортсменки всё-таки было вычеркнуто из состава участниц. Как оказалось, Хулихэн планировала оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии и запросила ускоренный порядок рассмотрения апелляции, чтобы успеть выступить на соревнованиях. Однако заявление не было принято, так как в CAS не выпустили мотивировочную часть вердикта, чтобы по нему можно было вести слушания в гражданском суде. Как бы в Федерации лёгкой атлетики США ни хотели выпустить на старт ещё одну дисквалифицированную спортсменку, но на то исчезли все последние формальные основания.
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