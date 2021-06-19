«Ущерб чистым спортсменам»: как в США допустили до соревнований двух нарушивших антидопинговые правила легкоатлеток

Американские легкоатлетки Брианна Макнил и Шелби Хулихэн были включены в список участниц национальных отборочных соревнований на Олимпиаду, несмотря на то что их дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Поводом для такого решения стало то, что спортсменки ещё ожидают апелляций по своим делам. Отстранённая на пять лет Макнил выступит в беге на 100 м с барьерами, однако Хулихэн, которую обвинили в употреблении стероидов, всё-таки была вычеркнута из состава участниц забега на 5000 м после поднявшейся волны возмущения.

В американском Юджине в эти дни проходят отборочные соревнования в сборную США по лёгкой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Для поклонников бега, прыжков и метаний это одно из главных событий сезона, которое неизменно радует высокими результатами и яркой борьбой. Но в этом году на первый план состязаний вышли два скандальных эпизода, связанные с допингом и снисходительным отношением к нему.

«Героиней» первой истории стала Брианна Макнил, выступающая в беге на 100 м с барьерами — победительница ЧМ-2013 и олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро. Её личный рекорд составляет 12,26 секунды и находится на четвёртой строчке среди лучших результатов в истории.

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Но, кроме спортивных достижений, Макнил известна и регулярным нарушением антидопинговых правил. Так, в 2016 году она получила год дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов. На двух из них она не присутствовала из-за того, что находилась на приёме у президента США Барака Обамы в Белом доме и участвовала в торжествах в своём родном городе.

В начале 2021-го Макнил вновь привлекла внимание антидопинговых служб. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил спортсменку по подозрению во «вмешательстве в процесс обработки результатов тестов», не уточнив при этом подробности дела.

Спустя полгода расследование было доведено до конца и дисциплинарный трибунал в составе трёх арбитров дисквалифицировал американскую легкоатлетку на пять лет с отчётом от 15 августа 2020 года. Таким образом, она должна будет пропустить две Олимпиады и три чемпионата мира. В чём конкретно обвинили Макнил, вновь не сообщалось. В AIU отметили, что полное решение не может быть опубликовано в связи с конфиденциальным характером информации.

Макнил сразу же подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и тот принял весьма неординарное решение временно снять дисквалификацию со спортсменки до 27 июня. Это было сделано для того, чтобы она смогла принять участие в отборочных стартах в Юджине. В CAS заверили, что окончательное решение по Макнил примут до Олимпиады в Токио.

19 июня Макнил выступит в предварительных забегах, а уже на следующий день сможет побороться в финале за место в сборной. Парадоксальным образом спортсменка, которой грозит пятилетняя дисквалификация по делу, подробности которого тщательно скрываются, сохраняет шансы поехать на главные соревнования по лёгкой атлетике и побороться на них за медаль. А та участница, которая займёт четвёртое место, будет вынуждена надеяться на то, что санкции в отношении Макнил всё-таки вступят в силу.

Ещё один — не менее странный — скандал разгорелся вокруг бегуньи на средние дистанции Шелби Хулихэн. В мире лёгкой атлетики она известна не так, как Макнил, и запомнилась пока только четвёртым местом в беге на 1500 м на последнем чемпионате мира. Ей принадлежат рекорды США как на этой дистанции, так и на 5000 м, и в связи с этим она была явной фавориткой отборочных соревнований.

За несколько дней до отборочных стартов в США AIU объявил, что Хулихэн сдала положительный допинг-тест на нандролон и должна быть дисквалифицирована на четыре года. При этом о её предварительном отстранении, которое началось 14 января, организация не сообщала, а её дело CAS рассматривал напрямую, минуя предыдущие инстанции.

Хулихэн заявила, что никогда не слышала о существовании нандролона, который является стероидом и входит в список запрещённых субстанций. По словам спортсменки, вещество могло попасть в организм вместе со свиным буррито, которое она съела за десять часов до сдачи положительного допинг-теста. Однако на слушаниях CAS она не смогла доказать, что приняла допинг случайно, и поэтому ей назначили дисквалификацию, которая должна привести к пропуску двух Олимпиад.

Удивительным образом решение главной судебной инстанции в спорте поначалу никак не повлияло на возможность Хулихэн выступать на отборочных стартах в Юджине. Она вошла в список участниц и должна была уже 18 июня пробежать в предварительном забеге на 5000 м. В Федерации лёгкой атлетики США заявили, что Хулихэн может стартовать, так как она всё ещё ждёт апелляции на свою дисквалификацию, как и Макнил.

Шелби Хулихэн

Reuters

© Kirby Lee-USA TODAY Sports

Такая трактовка правил вызвала возмущение среди других спортсменов. Многие видные легкоатлеты США подписали открытое письмо с требованием не допустить Хулихэн до соревнований, чтобы не создавать прецедент для других нарушителей.

«Этот прецедент может в обозримом будущем существенно затруднить усилия по борьбе за чистый спорт. Он позволяет принимать участие в состязаниях даже тем нарушителям, которые были признаны виновными в нарушении допинговых правил, при условии, что у них есть финансовая поддержка для подачи апелляций. Это решение наносит значительный спортивный и финансовый ущерб ответственным чистым спортсменам», — сказано в письме.

Реакция последовала и со стороны AIU. Организация выпустила заявление, в котором напомнила, что решение CAS является окончательным и подлежит обязательному исполнению. В соответствии с этим Хулихэн должно было быть запрещено пытаться отобраться в национальную сборную.

В итоге имя спортсменки всё-таки было вычеркнуто из состава участниц. Как оказалось, Хулихэн планировала оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии и запросила ускоренный порядок рассмотрения апелляции, чтобы успеть выступить на соревнованиях. Однако заявление не было принято, так как в CAS не выпустили мотивировочную часть вердикта, чтобы по нему можно было вести слушания в гражданском суде. Как бы в Федерации лёгкой атлетики США ни хотели выпустить на старт ещё одну дисквалифицированную спортсменку, но на то исчезли все последние формальные основания.