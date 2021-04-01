«За такие слова нужно отвечать»: в России возмутились заявлениями об использовании фигуристками блокаторов гормонов

Заявления американских журналистов о том, что фигуристки из группы Этери Тутберидзе используют блокаторы гормонов для замедления роста, вызвали волну возмущения в России. В национальной федерации в резкой форме заявили, что эта информация не соответствует действительности, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова потребовала предоставить доказательства употребления препаратов. Американские журналисты также намекнули, что в сборной России продолжают использовать запрещённый мельдоний.

«Они действительно принимают блокаторы гормонов»

В России возмутились обвинениями в адрес фигуристок из группы Этери Тутберидзе, которых подозревают в использовании препаратов, замедляющих рост и вызывающих необходимость проходить гормональную терапию. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), тренеры и бывшие спортсмены назвали эту информацию не имеющей ничего общего с действительностью и потребовали её опровержения.

Скандальные высказывания допустили авторы YouTube-канала о фигурном катании The Skating Lesson, на который подписаны почти 30 тыс. пользователей. Его ведут американский журналист Дэйв Лиз и чемпионка мира среди юниоров Дженни Кирк. 21 марта они опубликовали подкаст с олимпийской чемпионкой Меган Дюамэль о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, на котором победу в женском одиночном катании одержала Анна Щербакова.

После публикации авторы канала продолжили общение с подписчиками в комментариях и оставили несколько сообщений с неоднозначным посылом. Отвечая на вопрос одной из пользовательниц о том, почему они предвзято относятся к Щербаковой, журналисты рассказали о своём беспокойстве за здоровье спортсменок Тутберидзе и прямо заявили, что Алине Загитовой пришлось пройти гормональную терапию.

«Не думаю, что её осуждают за худобу. Есть другие причины, наводящие людей на мысль, что она нездорова: некоторые обращают внимание на её волосы и так далее. Как я и сказал, мне нравится большинство её выступлений. Но я беспокоюсь о физическом и психическом здоровье фигуристок из команды Тутберидзе и не стану за это извиняться. Мы видели слишком много «сломанных» спортсменов, которых затем просто выкинули как ненужную вещь. Многие их (российские. — RT) фигуристы, например, Загитова, по завершении тренировок начинают гормональную терапию. Это практически подтверждает, что они действительно принимают упомянутые блокаторы гормонов («Люпрон»). Этот вопрос широко обсуждается в российском фигурном катании, это не секрет», — написал один из авторов канала.

После этого авторы канала намекнули на то, что российские фигуристки используют запрещённые вещества, а некоторым из них пришлось применять сердечные препараты после выступления на чемпионате России.

«Они «предположительно» используют такие препараты, как «Люпрон», мельдоний и стимуляторы («Аддералл»). На чемпионатах страны после произвольной программы девушкам давали сердечные гликозиды. Это подтверждают их же (российские. — RT) статьи о спортсменах, завершивших карьеру. Они буднично обсуждают, что девушки вроде Загитовой быстро взрослеют, поскольку проходят гормональную терапию (следствие приёма таких препаратов, как «Люпрон»)», — утверждают американские журналисты.

Помимо этого они заявили, что находят Щербакову прекрасной фигуристкой, но отношение к команде Тутберидзе у них прямо противоположное. Также авторы канала негативно высказались о российских фигуристах из-за соблюдения антикоронавирусных мер. Они заявили, что российские фигуристы «как сторонники Трампа на стероидах» и обвинили их в том, что они весь последний год не соблюдали правила COVID-протокола.

Люпрон (или лейпрорелин), который упомянули журналисты, может применяться, чтобы замедлить развитие тела и наступление пубертатного периода — после его прохождения результаты молодых спортсменок нередко меняются в худшую сторону. Стоит отметить, что этот препарат является запрещённым и приравнен к допингу, но только для мужчин, в то время как женщины могут свободно им пользоваться, осознавая и принимая все риски из-за возможных последствий и побочных эффектов.

«Это прямая клевета»

Обвинения в адрес спортсменок вызвали единодушное возмущение среди российских специалистов фигурного катания. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова потребовала, чтобы журналисты объяснились. Также она призвала обратиться в американскую федерацию, чтобы она дала оценку озвученным высказываниям.

«За такие слова нужно отвечать! Это нагло и нечестно! Ему нужно рассказать, откуда он это знает и почему так спокойно об этом говорит. Я думаю, он лгун. Очернять наших девочек ему никто не позволит. Считаю, нужно писать письмо в федерацию фигурного катания США. Это нельзя просто так оставить», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что подобные обвинения должны быть обоснованы. Она отметила, что спортсменкам нужно быть готовыми к различным информационным нападкам вроде этой.

«У этого журналиста есть доказательства? На этого дурака мы не будем реагировать. Допинговый скандал появляется тогда, когда сдают положительный тест, а эти нападки появляются из-за того, что американцы не умеют честно бороться, поэтому в ход идёт всё, что ни попадя. Манеры американских журналистов мы знаем, нападки на нас идут со всех сторон. Каково фигуристкам читать это? Знаете, даже у нас иногда про них пишут не в лучшем свете, девочки должны быть готовы ко всему. Обвинения этого журналиста — такая мелочь, что даже говорить на эту тему не хочется», — призналась Роднина в разговоре со Sport24.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что ФФККР не должна оставлять заявления американских журналистов без внимания. По её мнению, их высказывания являются клеветой, за которую необходимо нести ответственность.

«На месте федерации я бы так просто это не оставила, надо разбираться на более серьёзном уровне. Наши представители должны отреагировать и жёстким способом поставить на место этих людей, чтобы им больше не хотелось открывать рот. Как я понимаю, есть ещё отголоски допинговых скандалов. К сожалению, не сильна в юриспруденции, но это прямая клевета. Данное высказывание порочит честь и достоинство как наших фигуристок, так и российского фигурного катания в целом. Если это можно подогнать под статью, то это должно быть наказуемо. Но уголовное дело — уже слишком», — отметила бывшая фигуристка «Чемпионату».

Официальная реакция со стороны ФФККР оказалась не менее резкой. Президент организации Александр Горшков назвал высказывания блогеров «бредом» и «полной ерундой». Генеральный директор федерации Александр Коган добавил, что его не интересуют высказывания американских журналистов и тоже усомнился в правдивости их слов.