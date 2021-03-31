Милонов прокомментировал слова американского журналиста о блокаторах гормонов у фигуристок из России
- РИА Новости
«Наших чемпионок сейчас будут подозревать во всём, в чём только можно, вплоть до скрытой гомофобии, чтобы скомпрометировать их победу и отвести внимание от неудач американских фигуристок», — цитирует депутата Sport24.
Он отметил, что россиянки достигают результатов упорным трудом, а обвинения американских СМИ являются «старой проторенной дорожкой».
«Для них победа Щербаковой — это поражение американского бодипозитива. Исходя из американского отношения к прекрасному, их красавицы не могут побеждать, потому что им тяжело стоять на коньках с лишним весом», — добавил Милонов.
Лиз заявил, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.
На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.
Ранее в ФФККР назвали бредом слова американского журналиста об употреблении блокаторов гормона.