Милонов прокомментировал слова американского журналиста о блокаторах гормонов у фигуристок из России

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.

«Наших чемпионок сейчас будут подозревать во всём, в чём только можно, вплоть до скрытой гомофобии, чтобы скомпрометировать их победу и отвести внимание от неудач американских фигуристок», — цитирует депутата Sport24.

Он отметил, что россиянки достигают результатов упорным трудом, а обвинения американских СМИ являются «старой проторенной дорожкой».

«Для них победа Щербаковой — это поражение американского бодипозитива. Исходя из американского отношения к прекрасному, их красавицы не могут побеждать, потому что им тяжело стоять на коньках с лишним весом», — добавил Милонов.

Лиз заявил, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.

На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.

Ранее в ФФККР назвали бредом слова американского журналиста об употреблении блокаторов гормона.