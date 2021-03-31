В ФФККР назвали бредом слова американского журналиста об употреблении блокаторов гормона

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на слова американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.

«Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять всё что угодно», — цитирует Когана «Спорт-Экспресс».

Лиз заявил, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.

На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.

Ранее Тамара Москвина заявила, что не считает сюрпризом победу Мишиной и Галлямова на ЧМ по фигурному катанию.