Москвина не считает сюрпризом победу Мишиной и Галлямова на ЧМ по фигурному катанию

Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, рассказала была ли для неё сюрпризом победа её подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

«Мы вообще-то готовим спортсменов к безошибочному прокату на всех соревнованиях. О каком сюрпризе можно говорить? Сюрпризом бывают неудачные выступления», — приводит слова Москвиной РИА Новости.

По итогам двух прокатов Мишина и Галлямов, которые впервые выступали на чемпионате мира, завоевали золото, набрав 227,59 балла — 75,79 за короткую и 151,80 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.