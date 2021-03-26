Фигуристы Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира

Россиянка Анастасия Мишина, выступающая в дуэте с Александром Галлямовым, прокомментировала их победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«Мы удивлены, до сих пор не понимаем, что произошло. Хотим поблагодарить наших болельщиков. Мы знаем, что многие смотрят трансляцию, и чувствуем их поддержку. После каждого элемента мы меньше нервничали и больше радовались ближе к концу. Как будем отмечать? Пойдём спать», — заявила Мишина после проката произвольной программы.

По итогам двух прокатов дуэт, дебютировавший на чемпионатах мира, набрал 227,59 балла — 75,79 за короткую и 151,80 за произвольную программы.

Ранее Владимир Морозов высказал мнение, что они с Евгенией Тарасовой могли выступить лучше в произвольной программе на ЧМ.