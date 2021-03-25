Фигурист Морозов — о прокате произвольной программы на ЧМ: можно было и лучше

Короткая ссылка
Россиянин Владимир Морозов, выступающий в дуэте с Евгенией Тарасовой, прокомментировал их выступление в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
Фигурист Морозов — о прокате произвольной программы на ЧМ: можно было и лучше
  • AFP

«Спокойно. Выходили на старт и катались без нервов, может быть, с лёгким волнением — всё-таки чемпионат мира, особый статус. Но опять ошибка на том же элементе, что и в короткой программе. Остальное — в рабочем виде. Можно было и лучше», — заявил Морозов после проката.

Судьи оценили прокат Тарасовой и Морозова в произвольной программе в 141,30 балла. Таким образом, по сумме двух выступлений они набрали 212,76 балла.

Ранее сообщалось, что Авербух высказал мнение о прокате Тарасовой и Морозова в произвольной программе на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить