Фигурист Морозов — о прокате произвольной программы на ЧМ: можно было и лучше

Россиянин Владимир Морозов, выступающий в дуэте с Евгенией Тарасовой, прокомментировал их выступление в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Спокойно. Выходили на старт и катались без нервов, может быть, с лёгким волнением — всё-таки чемпионат мира, особый статус. Но опять ошибка на том же элементе, что и в короткой программе. Остальное — в рабочем виде. Можно было и лучше», — заявил Морозов после проката.

Судьи оценили прокат Тарасовой и Морозова в произвольной программе в 141,30 балла. Таким образом, по сумме двух выступлений они набрали 212,76 балла.

Ранее сообщалось, что Авербух высказал мнение о прокате Тарасовой и Морозова в произвольной программе на ЧМ.