Авербух оценил прокат Тарасовой и Морозова в произвольной программе на ЧМ

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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.
Авербух оценил прокат Тарасовой и Морозова в произвольной программе на ЧМ
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«Я вспоминаю ощущения от их выступления на чемпионате России в Челябинске, когда все вскочили и аплодировали стоя. К сожалению, сейчас так не получилось, но выступление очень хорошее. На разминке Женя боролась с сальховом, а сейчас идеально его исполнила. Казалось, всё позади. Но возникла ошибка на тулупе. Очень жалко. Ещё было касание рукой на выбросе. Но я ещё раз хочу поблагодарить их тренерский тандем и Максима Транькова. Он вызывает гигантское уважение тем, что выбрал свой путь и идёт по нему. Сложно всё складывается, но сейчас эта пара идёт на подъём. Уверен, что к следующему олимпийскому циклу сложится зрелый тренер. Изумительная гармоничная пара, профессионалы в том, что делают. К сожалению, рассчитывать на золото сложно, но на медаль другого достоинства — почему бы и нет», — заявил Авербух в эфире Первого канала.

Судьи оценили прокат Тарасовой и Морозова в произвольной программе в 141,30 балла. Таким образом, по сумме двух выступлений они набрали 212,76 балла.

Ранее сообщалось, что Ковтун оценил выступления Коляды и Семененко в короткой программе на ЧМ.

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