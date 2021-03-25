Ковтун оценил выступления Коляды и Семененко в короткой программе на ЧМ

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Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун прокомментировал выступления соотечественников Михаила Коляды и Евгения Семененко в короткой программе в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
Ковтун оценил выступления Коляды и Семененко в короткой программе на ЧМ
  • РИА Новости

«Хочу отметить Семененко. Очень достойный прокат, классный трек подобран, хорошая программа. Всегда говорил, почему другие могут брать французскую музыку, японскую, а мы не продвигаем. Очень классно звучит и смотрится. Коляда — чистенько, красивенько, легко. Уже даже не волнительно на него смотреть. Это главное, чего он добился с Мишиным. Жаль, что случился этот проворот в каскаде», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

Он отметил, что если по итогам чемпионата мира Коляда займёт место в топ-5, то это можно будет считать хорошим результатом.

«Чтобы попасть в медали, надо показывать идеальный прокат и надеяться на ошибки других. Есть топ-3, которые никуда двигаться не собираются», — добавил Ковтун.

По итогам короткой программы Коляда занимает четвёртое место, набрав за своё выступление 93,52 балла, а Семененко с 86,86 балла — десятый.

Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.

Ранее Семененко заявил, что сконцентрирован на выступлениях на ЧМ и не думает об оценках.

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