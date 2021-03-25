Фигурист Семененко заявил, что сконцентрирован на выступлениях на ЧМ и не думает об оценках

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Россиянин Евгений Семененко прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Фигурист Семененко заявил, что сконцентрирован на выступлениях на ЧМ и не думает об оценках
  • РИА Новости

«Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Я не хочу думать о баллах, мне нужно готовиться к следующему прокату. Я стараюсь не думать ни о чём, кроме катания», — приводит слова Семененко ТАСС.

По итогам короткой программы Семененко, проводящий первый в карьере взрослый чемпионат мира, занимает десятое место, набрав за своё выступление 86,86 балла. Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.

Ранее сообщалось, что Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ.

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