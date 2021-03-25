Фигурист Семененко заявил, что сконцентрирован на выступлениях на ЧМ и не думает об оценках
- РИА Новости
«Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Я не хочу думать о баллах, мне нужно готовиться к следующему прокату. Я стараюсь не думать ни о чём, кроме катания», — приводит слова Семененко ТАСС.
По итогам короткой программы Семененко, проводящий первый в карьере взрослый чемпионат мира, занимает десятое место, набрав за своё выступление 86,86 балла. Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.
Ранее сообщалось, что Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ.