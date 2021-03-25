Коляда — о короткой программе на ЧМ: не всё получилось, но могло быть и хуже

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Россиянин Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Коляда — о короткой программе на ЧМ: не всё получилось, но могло быть и хуже
  • РИА Новости

«Я не думал, что выступаю на чемпионате мира — был сосредоточен на своей работе. Не всё получилось, могло быть лучше, но могло быть и хуже. Знаю, почему произошла ошибка, она мотивирует меня лучше выступать в произвольной программе», — приводит слова Коляды ТАСС,

Он отметил, что не думал о задаче завоевания путёвок на Олимпийские игры в Пекине для сборной России.

«Я ни о чем не думал. Надо работать над собой, важно сосредоточиться и показать всё, что могу», — добавил российский фигурист.

По итогам короткой программы Коляда занимает четвёртое место, набрав за своё выступление 93,52 балла. Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.

Ранее сообщалось, что Мишина оценила выступления Семененко и Коляды в короткой программе на ЧМ.

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