Мишина оценила выступления Семененко и Коляды в короткой программе на ЧМ

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступления российских фигуристов Евгения Семененко и Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Мишина оценила выступления Семененко и Коляды в короткой программе на ЧМ
  • РИА Новости

«Женя Семененко сделал то, что и должен был. Для более высоких оценок надо набираться опыта. Я и не ожидала, что ему поставят много. Первый раз всегда поджимают судьи. У Миши Коляды была маленькая, несущественная помарочка, но плюс два балльчика он мог бы подхватить. Но разминка в какой-то степени повлияла. Женя ведь дебютант, а Миша год не выступал. Пока я рада», — цитирует Мишину РИА Новости.

За прокат Коляда заработал 93,52 балла, а Семененко — 86,86.

Ранее сообщалось, что Коляда и Семененко не общались с журналистами после короткой программы на ЧМ.

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