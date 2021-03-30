«Если хочет меня оскорблять, я не против»: из-за чего начался новый конфликт между командами Тутберидзе и Плющенко

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев оскорбил жену Евгения Плющенко Яну Рудковскую после её ироничного комментария об Этери Тутберидзе. Он также обвинил двукратного олимпийского чемпиона в том, что тот «украл» у тренера фигуристку Александру Трусову, и призвал спортсменку вернуться. Одновременно с этим в отечественном фигурном катании развернулась дискуссия о методах работы тренерского штаба Тутберидзе.

«Мне не привыкать к очередной войне»

Едва в Стокгольме закончился чемпионат мира по фигурному катанию, ставший триумфальным для российской сборной, как разгорелся новый конфликт. В очередной раз громкими и даже оскорбительными высказываниями обменялись представители команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, чьи ученицы Анна Щербакова и Александра Трусова совсем недавно вместе стояли на пьедестале почёта.

Поводом для перепалки стал ироничный комментарий олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. В своём Instagram он выложил скриншот с новостью одного из спортивных сайтов, который по ошибке назвал жену Плющенко его супругой. Ягудин, чьей женой является бывшая фигуристка Татьяна Тотьмянина, в шутку написал: «Такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на моё место».

Рудковская в ответ высказала недоумение тем, что Ягудин обращает на подобные ошибки внимание, и заодно упомянула в своём комментарии Тутберидзе, дав понять, что не хотела бы иметь с ней ничего общего.

«На месте Ягудина я ответила бы так же, если бы, конечно, обратила на это внимание! Так как про меня пишут столько, что иногда диву даёшься! Завидую Алексею, сколько же у него свободного времени всё это читать. У меня вот нет ни времени, ни желания обращать внимание на тот хайп, который сейчас так приветствуется в СМИ про любого известного человека. Пишут всё и без разбора! Сейчас каждый суслик — агроном, любой блогер без высшего образования — журналист, поэтому хорошо, что я жена «Ягудина», а не муж Тутберидзе! И на этом спасибо!» — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Мимо этого выпада в адрес Тутберидзе не прошёл директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он оскорбил Рудковскую и заодно призвал Трусову покинуть команду Плющенко и вернуться к своему предыдущему тренеру.

«Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы — 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно чётко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», — сказал Лайшев.

Рудковская, в свою очередь, не менее резко высказалась о директоре «Самбо-70». Она заявила, что не хочет иметь с Лайшевым дел, но готова продолжать выяснять с ним отношения в случае ответа.

«Если у этого уважаемого человека проблема с чувством юмора и он уже лопается от чувства собственной значимости, то это точно не мои проблемы. Я знать не знаю, кто это, и, если честно, знать не хочу. Здоровья ему, и удачи, и барабан на шею! То, что этот товарищ — грубиян, мне сказали, это ни для кого не секрет. Если хочет меня оскорблять, я не против, и мне не привыкать к очередной войне. Пусть юбку только наденет! Мы тогда будем на равных! Учитывая его кинематографическое прошлое, как мне подсказывают тут, ему не привыкать», — заявила продюсер Sport24.

Она также отметила, что подготовка Трусовой к чемпионату мира осуществлялась без помощи государства и только на частные инвестиции, в то время как группа Тутберидзе тренируется на бюджетные средства.

На все эти высказывания отреагировал Ягудин. Он удивился тому, как быстро после главного старта сезона разгорелся новый конфликт в фигурном катании.

«Вы прикалываетесь? Прошли лишь сутки с чемпионата мира. Дайте хоть слегка передохнуть. И уж точно перебор с оскорблением. Фигурная «Санта-Барбара», сезон — 2021», — написал бывший фигурист в Instagram.

Сама Трусова, чей переход от Тутберидзе к Плющенко вспомнил Лайшев, не согласилась с рекомендацией директора своей бывшей школы. Она рассказала, что стала кататься лучше после смены тренерской группы.

«Я считаю, что всё в моей жизни сделала правильно. И я всё равно учусь чему-то новому везде. Я очень рада, мне нравится пробовать разное. Конечно, я считаю, что я во многом стала лучше и в катании, и в прыжках. Надеюсь, что не только мне так кажется», — сказала Трусова в эфире НТВ.

«Тутберидзе может быть остра на язык»

Одновременно с перепалкой между Рудковской и Лайшевым в отечественном фигурном катании развернулась дискуссия о методах работы тренерского штаба Тутберидзе. Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, что специалист позволяет себе унижать своих подопечных.

«Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо. Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, её система, какая бы ни была, работает. И девочки возвращаются обратно к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить. Меня тоже в детстве били, — мама не горюй, — мне страшно было приходить на тренировки. Мне это помогло добиться того, чего я добилась. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», — рассказала Боброва «Собеседнику».

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Стоит отметить, что сама бывшая танцорша не занималась под руководством Тутберидзе, однако она крепко дружит с Евгенией Медведевой, которая в настоящее время является ученицей 47-летнего тренера.

На защиту Тутберидзе встал Ягудин. Он отметил, что пристально следит за работой лучших российских тренеров и не замечал, чтобы в «Самбо-70» применяли неприемлемые методы к ученикам.

«Боброва тренировалась всю жизнь у Жулина, а не у Тутберидзе. Поэтому она априори не знает, по каким методикам работает Этери. Не ей судить ту методику, по которой работает Тутберидзе. Никогда в жизни не видел, чтобы она унижала своих учеников. Не знаю, откуда Екатерина взяла это. Мне кажется, либо с ума сошла, либо ей приснился страшный сон. Я вижу, как относятся к своим ученикам и Тутберидзе, и Даниил Глейхенгауз, и Алексей Мишин, и Тамара Москвина, и Александр Жулин, и Татьяна Тарасова, и Александр Свинин, и Сергей Давыдов и многие другие. Никогда не встречал такого, чтобы унижали!» — заметил Ягудин.

Отреагировала на слова Бобровой и олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. По её словам, делать выводы о том, как тренирует специалист, можно только занимаясь у него, а не руководствуясь слухами.

«Я никогда не была на тренировке у Этери Георгиевны. Я не могу сказать, какие у нее методы. Разве Екатерина Боброва у неё тренировалась? Она это слышала от кого-то, но сама Екатерина этого не знает. Все тренеры добиваются результата своими методами и своей системой. Что это за методы — мы знать не можем», — приводит слова Бестемьянова «Спорт-Экспресс».

Иначе высказывания Бобровой прокомментировала бывшая фигуристка Алёна Леонова. Она заявила, что тренер вправе жёстко общаться с подопечными, но не должен допускать унижений и оскорблений.

«Это неприемлемо. Тренеры обычно не прибегают к такому, чтобы совсем унизить. Накричать иногда могут, прикрикнуть без всяких обзывательств. Сейчас такое время, когда некоторые родители хотят, чтобы их ребёнок катался в этой группе, прогрессировал, то он должен вытерпеть, пройти через всё. Это неприятно. Это некорректно, скажем так. Многие дети вообще не воспринимают это — с ними лучше по-доброму. Прибегать к оскорблениям нельзя, но жёсткие тренировки помогают вырасти в чемпионов. Но это не касается критики, оскорблений», — сказала Леонова.