Леонова осудила методы работы Тутберидзе после слов Бобровой

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова отреагировала на слова Екатерины Бобровой о жёстких методах работы тренера Этери Тутберидзе.

По словам Бобровой, иногда Тутберидзе может прибегать к унижениям своих подопечных на тренировках.

«Это неприемлемо. Тренеры обычно не прибегают к такому, чтобы совсем унизить. Накричать иногда могут, прикрикнуть без всяких обзывательств. Сейчас такое время, когда некоторые родители хотят, чтобы их ребёнок катался в этой группе, прогрессировал, то он должен вытерпеть всё, пройти через всё. Это неприятно. Это некорректно, скажем так», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что со многими детьми лучше вести себя по-доброму.

«Прибегать к оскорблениям нельзя, но жёсткие тренировки помогают вырасти в чемпионов. Но это не касается критики, оскорблений», — сказала Леонова.

Подопечная Тутберидзе российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на мировом первенстве в Стокгольме, набрав 233,17 балла по итогам двух прокатов.

Ранее Наталья Бестемьянова отреагировала на слова Бобровой о методах работы Тутберидзе.