Бестемьянова отреагировала на слова Бобровой о методах работы Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала слова Екатерины Бобровой о жёстких методах работы тренера Этери Тутберидзе.
Бестемьянова отреагировала на слова Бобровой о методах работы Тутберидзе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я никогда не была на тренировке у Этери Георгиевны. Я не могу сказать, какие у неё методы», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Она также считает, что Боброва просто могла от кого-то услышать подобную информацию, но сама этого знать не может.

«Все тренеры добиваются результатов своими методами и своей системой. Что это за методы — мы знать не можем», — добавила Бестемьянова.

Подопечная Тутберидзе российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на мировом первенстве в Стокгольме, набрав 233,17 балла по итогам двух прокатов.

Ранее Боброва высказалась о методах работы Тутберидзе.

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