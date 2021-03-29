Боброва высказалась о методах работы Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением о работе тренера Этери Тутберидзе.
Боброва высказалась о методах работы Тутберидзе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо. Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, её система, какая бы ни была, работает. И девочки возвращаются обратно к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому», — цитирует Боброву «Собеседник».

Она также отметила, что у известного тренера Станислава Жука были и более строгие методы работы. Кроме того, Боброва призналась, что её в детстве били на тренировках, но это ей помогло добиться результата.

«Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», — сказала Боброва.

Подопечная Тутберидзе российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на мировом первенстве в Стокгольме, набрав 233,17 балла по итогам двух прокатов.

Ранее Тутберидзе прокомментировала победу Щербаковой на ЧМ-2021.

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