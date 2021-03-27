Тутберидзе высказалась о победе Щербаковой на ЧМ-2021

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Анны Щербаковой, поделилась своими впечатлениями после чемпионата мира в Стокгольме, на котором её подопечная завоевала золотую медаль.

«Чемпионат мира — 2021. Было нелегко, но тем ценнее победа», — написала Тутберидзе в своём Instagram, опубликовав совместную фотографию с Щербаковой.

По итогам двух прокатов Щербакова набрала 233,17 балла и стала чемпионкой мира. Второе место заняла её соотечественница Елизавета Туктамышева (220,46). На третьей позиции ещё одна россиянка Александра Трусова (217,20).

Ранее Туктамышева заявила, что хочет посвятить серебро на ЧМ всем женщинам в фигурном катании.