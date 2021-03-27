Туктамышева заявила, что хочет посвятить серебро на ЧМ всем женщинам в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к своим болельщикам после того, как заняла второе место на чемпионате мира в Стокгольме.

«До сих пор не могу поверить, всё как во сне (в хорошем сне)! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем всё! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место! Спасибо всем за поддержку и веру в меня!» — написала Туктамышева в Instagram.

24-летняя Туктамышева завоевала серебряную медаль, набрав 220,46 балла по итогам короткой и произвольной программ. Золото выиграла Анна Щербакова, а тройку замкнула Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил российских спортсменок с победой на ЧМ по фигурному катанию.