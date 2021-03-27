Путин поздравил российских спортсменок с победой на ЧМ по фигурному катанию

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию на коньках 2021 года в Стокгольме.

«Впервые в истории весь пьедестал почёта в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», — говорится в поздравлении.

Путин отметил «блестящее выступление» Анны Щербаковой.

«Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к Вашему дню рождения», — отметил президент.

Путин пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи.

26 марта российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.

Щербакова завоевала золото, второй стала Туктамышева, а третьей — Трусова.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала это историческим событием.