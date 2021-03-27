Путин поздравил российских спортсменок с победой на ЧМ по фигурному катанию
- РИА Новости
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«Впервые в истории весь пьедестал почёта в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет ещё одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», — говорится в поздравлении.
Путин отметил «блестящее выступление» Анны Щербаковой.
«Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к Вашему дню рождения», — отметил президент.
Путин пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи.
26 марта российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.
Щербакова завоевала золото, второй стала Туктамышева, а третьей — Трусова.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала это историческим событием.