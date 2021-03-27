Роднина назвала историческим событием российский пьедестал в женском катании на ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на результаты россиянок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Это историческое событие. Никогда у нас такого не было. Были первые победы, связанные с Машей Бутырской, Леной Водорезовой, Кирой Ивановой. Дальше пошли уже целые плеяды, но так, чтобы занять весь пьедестал почёта, это действительно впервые, учитывая, что все наши девушки очень разные. Что Аня Щербакова, которая весь сезон очень мужественна и стабильна, мы видели, она и после болезни выступала. Лиза, которая своей преданностью и любовью к фигурному катанию всех подкупает, и, не стесняясь, она идёт на такие сложные эксперименты. И конечно, этот рывок Саши», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

По её мнению, рывок Трусовой на пьедестал был очень смелым и рискованным. Она также отметила, что Александра не отказалась от своего плана даже в тот момент, когда программа, как казалось, шла неудачно.

«Там можно обсуждать программу, её манеру катания, ошибки, поступки, но она просто ещё раз продемонстрировала, что является очень мощной личностью. Александра не боится трудностей, не пасует перед ними и очень по-взрослому борется с такими ситуациями», — добавила Роднина.

Анна Щербакова завоевала золото мирового первенства, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

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