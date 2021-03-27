Тарасова — о триумфе российских фигуристок: счастлива, что видела это

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от результатов россиянок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.
Тарасова — о триумфе российских фигуристок: счастлива, что видела это
  • РИА Новости

«Я счастлива и горда, что видела это, что все мы живём в одно время с такими спортсменками! Поздравляю, Анна! Поздравляю, Елизавета! Поздравляю, Александра! Мы счастливы, спасибо вам и всем, кто привёл вас к этой победе! Ура! Второй день такое счастье», — написала Тарасова в Instagram.

Анна Щербакова завоевала золото мирового первенства, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

Ранее гендиректор ФФККР назвал потрясающим результат россиянок на ЧМ.

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