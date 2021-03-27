Гендиректор ФФККР назвал потрясающим результат россиянок на ЧМ

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган отреагировал на результаты Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.
Гендиректор ФФККР назвал потрясающим результат россиянок на ЧМ
  • © Anders Wiklund /TT News Agency via REUTERS

«Потрясающий результат в женском одиночном катании! Российский подиум. Только радостные эмоции и поздравления нашим чемпионкам и их тренерам. Ожидал ли? Очень сложно говорить, потому что все соперницы были очень сильными: все боролись, готовились. Этот результат получился в борьбе», — цитирует Когана «Чемпионат».

Анна Щербакова завоевала золото мирового первенства, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

Ранее Туктамышева призналась, что до сих пор не может поверить в серебро на ЧМ.

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