Гендиректор ФФККР назвал потрясающим результат россиянок на ЧМ

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган отреагировал на результаты Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Потрясающий результат в женском одиночном катании! Российский подиум. Только радостные эмоции и поздравления нашим чемпионкам и их тренерам. Ожидал ли? Очень сложно говорить, потому что все соперницы были очень сильными: все боролись, готовились. Этот результат получился в борьбе», — цитирует Когана «Чемпионат».

Анна Щербакова завоевала золото мирового первенства, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

Ранее Туктамышева призналась, что до сих пор не может поверить в серебро на ЧМ.