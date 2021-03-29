Платье Туктамышевой, превосходство Чена и дубль Москвиной: кому и за что стоит вручить ледовый «Оскар» после ЧМ

Если бы вторая церемония вручения ледового «Оскара» — премии ISU Skating Awards — проводилась сразу после чемпионата мира, то её главными лауреатами с большой долей вероятности стали бы фигуристы Нэйтан Чен и Елизавета Туктамышева, а также тренер Тамара Москвина. Американец выиграл с колоссальным отрывом турнир одиночников, россиянка не только завоевала серебро, но и запомнилась шикарным платьем в показательных выступлениях, а знаменитый тренер привела к успеху сразу две спортивные пары. Кто, кроме них, достоин внимания по итогам форума в Швеции — в материале RT.

Год назад на чемпионате мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале должны были впервые презентовать совершенно особую премию — ледового «Оскара», а также вручить специально изготовленные по этому случаю статуэтки в семи номинациях. Но чемпионат не состоялся из-за пандемии, и церемония переместилась в виртуальный формат. По итогам мирового первенства нынешнего сезона RT определяет своих лауреатов.

«Самый ценный фигурист»

Главная премия и звание лучшего из лучших уходит уже трёхкратному чемпиону мира в одиночном катании Нэйтану Чену. И это тот самый случай, когда титул — не главное. По итогам прошлого года приз был присуждён двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю, и теперь уже можно честно сказать, что та награда стала некой данью прежним заслугам японского фигуриста, а заодно и многочисленным японским спонсорам ISU.

Если сфокусироваться на спортивной составляющей, на чемпионате мира — 2019 Ханю проиграл Чену почти 23 балла, ни разу не опередив его на протяжении следующих двух лет, а в Стокгольме разрыв между двумя безусловными грандами льда стал пропастью. Нэйтан вне конкуренции: это единственный фигурист в мире, способный исполнить в одной программе шесть четверных прыжков (хотя на этот раз победил с пятью). А кроме того, он есть тот самый человек, который продолжает мощно толкать Ханю вперёд.

«Лучший новичок сезона»

Лучшего дебютанта даже не приходится выбирать: это Юма Кагияма. Серебряный призёр прошлогоднего юниорского ЧМ и триумфатор юношеских Олимпийских игр 2020 года настолько нагло и одновременно красиво ворвался в святая святых, то есть в элиту мужского одиночного катания, потеснив в короткой программе Чена, а в произвольной — Ханю, что дальше можно, наверное, и не продолжать.

Но всё-таки стоит отметить: на том самом юниорском первенстве год назад Кагияма уступил золото Андрею Мозалёву, подопечному российского тренера Кирилла Давыденко, и однозначно заслуживает того, чтобы быть отмеченным специальным призом. Как напоминание тем, кто считает, что всё ещё впереди. Почаще повторяйте, ребята: «На его месте мог бы быть я!»

«Лучший тренер»

Если определять лучшего наставника по масштабности и убедительности победы его ученика, то, наверное, приз стоило бы присудить Рафаэлю Арутюняну — за Чена. Но... Всё-таки отдадим должное Тамаре Москвиной. Во-первых, у неё, кроме золотой медали Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, есть ещё и бронза Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Во-вторых, именно этому тренеру мир во многом обязан тем, что парное катание ожило, встряхнулось и сломя голову помчалось вперёд. И заметьте, Москвина, отмечающая 26 июня круглую и очень внушительную дату, успевает за этой скачкой даже на шпильках. Так что всем встать, снять шляпы и... «Оскара» в студию!

«Лучший хореограф»

Год назад наиболее выдающимся мастером постановок была названа Шэ-Линн Бурн. Было бы, наверное, абсолютно справедливо, если бы канадка сделала дубль: её авторские постановки демонстрировали в Стокгольме упомянутые выше Чен и Ханю, а также Сёма Уно, однако лично мой голос уходит в пользу другой представительницы Страны кленового листа — Лори Никол. Благодаря творческому гению этого специалиста у двукратных чемпионов мира в парном катании Суй Вэньцзин и Хань Цуна появилась совершенно волшебная программа «Дождь в твоих чёрных глазах», с которой они победили на чемпионате мира — 2019.

Нынешнее первенство китайцы с этой программой проиграли, но постановка совершенно не потеряла от этого своих красок. Однако главный аргумент в пользу Никол — обе программы Кагиямы. Можно быть сколь угодно талантливым юниором, божественно скользить и даже не ошибаться в четверных прыжках. Но чтобы встать вровень с великими и запомниться миру, нужно что-то ещё. Например — гениальные хореографические миниатюры.

«Лучший костюм»

Если говорить о соревнованиях, пальму первенства в этой категории стоило бы отдать американским танцорам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу фактически за то самое платье для произвольного танца, которое было отмечено «Оскаром» год назад. Оно на ледовом танцполе настолько вне конкуренции, что впору только посетовать, что за прошедший год ни одна танцевальная пара не придумала ничего более запоминающегося.

Но у змеиного наряда есть очень мощный конкурент — зелёное платье Лизы Туктамышевой и для показательных выступлений. Сексуальное до неприличия, сияющее до рези в глазах, обтягивающее до такой степени, что в соревнованиях оно мешало бы кататься. Но очень подходящее Лизе. Потому что позволить себе в фигурном катании абсолютно всё, оставаясь при этом королевой, способна только она. И зелёное платье лишний раз об этом напоминает.

«Лучшая показательная программа»

Специальный приз стоило бы вручить в этой номинации Саше Трусовой. И даже не столько за прекрасный показательный номер, а за его репетицию, на которой мир впервые увидел параллельный четверной лутц, исполненный при сценическом свете Трусовой и Нэйтаном Ченом. С параллельностью у фигуристов не слишком получилось, а если судить совсем беспристрастно — лутц Чена оставлял желать лучшего. В отличие от прыжка, который продемонстрировала российская фигуристка. Пост в Instagram трёхкратного чемпиона мира со словами «Королева, научи меня!» в данном случае куда ценнее «Оскара», поэтому виртуальная статуэтка отходит Мишиной и Галлямову за трогательный номер «Привидение».

«Легенда»

Елизавета Туктамышева. Лизон. Туктик. Императрица. По-моему, тут вообще ничего не нужно объяснять словами. Достаточно ещё раз пересмотреть обе программы из Стокгольма, потерять дар речи и утереть слёзы, глядя на то, как фигуристка надевает большую серебряную медаль. Не уходи, Лиза! Ты даже не представляешь, как нужна женскому фигурному катанию. Ты даёшь ему шанс...