Ягудин: российское женское фигурное катание рулит, но пройдёт время — и мужики подтянутся

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

«Российское женское фигурное катание рулит, но пройдёт время — и мужики подтянутся. Этери Тутберидзе работает ведь не просто так. Я знаю, что у Этери Георгиевны много хороших мальчиков. Просто нужно немножко потерпеть. Не бывает так, что всё идеально и сладко. Это спорт — бывают и взлёты, и падения, в прямом и переносном смысле», — приводит слова Ягудина Sport24.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место в медальном зачёте заняла сборная США: одно золото и одно серебро. Третье — сборная Японии: одно серебро и одна бронза.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.