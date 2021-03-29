Российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме

Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину с проходившего в шведском Стокгольме чемпионата мира.

Рейс с российскими фигуристами приземлился в аэропорту Шереметьево в 3:45 по мск. В аэропорту фигуристов встретили болельщики.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место в медальном зачёте заняла сборная США — одно золото и одно серебро. Третье — сборная Японии — одно серебро и одна бронза.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира.