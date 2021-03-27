Российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира

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Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачёте чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира
  • © РИА Новости

По итогам четырёх видов соревнований россияне, выступавшие на турнире под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), завоевали шесть медалей.

Золото завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Анна Щербакова (женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары).

Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой (женское одиночное катание).

Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (спортивные пары) и Александре Трусовой (женское одиночное катание).

Второе место в медальном зачёте заняла сборная США — одно золото и одно серебро. Третье место у представителей Японии — одно серебро и одна бронза.

Ранее сообщалось, что российский дуэт впервые за 12 лет выиграл соревнование танцоров на ЧМ по фигурному катанию.

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