Жулин: три золотые медали для России на чемпионате мира — это фантастика

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин по прилёте в Москву поделился мнением о чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Жулин: три золотые медали для России на чемпионате мира — это фантастика
  • РИА Новости

«Три золотые медали для России на чемпионате мира — это фантастика. Но мне больше всего запомнилась медаль моих учеников», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Также тренер ответил на вопрос, сколько было зрителей на трибунах.

«Не знаю, сидели там какие-то волонтёры, может, человек 20—30. Но зал был пустой», — добавил он.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место в медальном зачёте заняла сборная США — одно золото и одно серебро. Третье — сборная Японии: одно серебро и одна бронза.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.

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