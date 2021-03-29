Авербух высказался о составе сборной России на командный ЧМ
- РИА Новости
«Я думаю, что состав был сформирован по результатам чемпионата мира. Насколько наша сборная сильна? Вы всё видели на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. Те, кто показали наилучший результат, едут в Японию. Это правильное и логичное решение. Какие будут результаты? В теории и на практике мы должны выигрывать этот турнир, поскольку мы самая сильная команда в мире», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
В составе сборной России на турнире выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко — в одиночном мужском катании, а Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева — у женщин. В соревновании пар в составе сборной России выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
World Team Trophy пройдёт в японском городе Осака с 15 по 18 апреля.
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