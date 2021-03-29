Авербух высказался о составе сборной России на командный ЧМ

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2002 хореограф Илья Авербух прокомментировал состав сборной России на командный турнир World Team Trophy, который пройдёт в Японии.
Авербух высказался о составе сборной России на командный ЧМ
  • РИА Новости

«Я думаю, что состав был сформирован по результатам чемпионата мира. Насколько наша сборная сильна? Вы всё видели на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. Те, кто показали наилучший результат, едут в Японию. Это правильное и логичное решение. Какие будут результаты? В теории и на практике мы должны выигрывать этот турнир, поскольку мы самая сильная команда в мире», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

В составе сборной России на турнире выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко — в одиночном мужском катании, а Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева — у женщин. В соревновании пар в составе сборной России выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

World Team Trophy пройдёт в японском городе Осака с 15 по 18 апреля.

Ранее Тарасова назвала российских фигуристов фаворитами командного чемпионата мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить