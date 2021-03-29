Туктамышева объяснила, почему расплакалась перед выставлением оценок на ЧМ

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева рассказала, почему она заплакала после объявления оценок за произвольную программу на первенстве планеты.

«Я подумала, что из-за своего падения с флипа лишилась всех шансов на медаль, поэтому такая реакция получилась. Да, существовала небольшая вероятность, ты всегда надеешься, но тогда я думала, что подвела себя и никогда этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, то была безумно счастлива», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Победительницей турнира стала Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой.

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