Туктамышева объяснила, почему расплакалась перед выставлением оценок на ЧМ

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Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева рассказала, почему она заплакала после объявления оценок за произвольную программу на первенстве планеты.
Туктамышева объяснила, почему расплакалась перед выставлением оценок на ЧМ
  • Reuters

«Я подумала, что из-за своего падения с флипа лишилась всех шансов на медаль, поэтому такая реакция получилась. Да, существовала небольшая вероятность, ты всегда надеешься, но тогда я думала, что подвела себя и никогда этого не прощу. А когда увидела промежуточное первое место, то была безумно счастлива», — цитирует Туктамышеву ТАСС. 

Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Победительницей турнира стала Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой. 

Ранее Авербух высказался о составе сборной России на командный ЧМ.

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