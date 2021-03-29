Арутюнян — об уровне Чена: не нужно идти в дорогой ресторан, если у тебя в кармане сотня баксов

Тренер американского фигуриста Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян высказался о преимуществе японца Юдзуру Ханю перед его подопечным в короткой программе.

«Я уже очень давно не занимаюсь подсчётом баллов и могу объяснить почему. Пусть их считают те, кто расходится с соперниками в балл-два. Нам нет в этом никакой нужды. Вы помните, сколько Чен выиграл у Ханю на прошлом чемпионате мира? Вот и ответ. Если пройтись по истории наших выступлений и посмотреть, сколько и на каком турнире Нэйтан выигрывал у всех остальных, станет понятно, что это всё-таки не слишком сопоставимые уровни. Я приложил очень много сил, чтобы Чен катался именно так, как он это делает сейчас, поэтому, наверное, имею право так говорить. Вообще, считаю, что не нужно идти в дорогой ресторан, если у тебя в кармане сотня баксов, потому что это будет не удовольствие, а напряжённый подсчёт того, хватит у тебя денег, чтобы оставить официанту чаевые, или нет», — сказал Арутюнян RT.

Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира в третий раз подряд. До этого американский фигурист побеждал на ЧМ-2018 в Милане и ЧМ-2019 Сайтаме.

Ранее Арутюнян высказался о короткой программе Чена.