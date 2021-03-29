Арутюнян — о короткой программе Чена: за меня после того проката очень переживали близкие

Тренер американского фигуриста Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян ответил на вопрос, не обескуражило ли его отсутствие четверного лутца в короткой программе его подопечного на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Возможно, удивитесь, но нет. Дискомфорт был в первую очередь у самого Нэйтана — он явно не рассматривал подобный вариант развития событий. Но почему-то за меня после того проката очень переживали близкие. Даже дочь позвонила и осторожным тоном поинтересовалась: «Папа, ты как?» И когда услышала от меня, что всё нормально, даже, по-моему, не поверила. Когда у человека набирается столь продолжительная серия побед и все постоянно эту тему так или иначе раскручивают и подогревают, в том, чтобы проиграть какой-то промежуточный прокат, нет ничего катастрофического», — сказал Арутюнян RT.

Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира в третий раз подряд. До этого американский фигурист побеждал на ЧМ-2018 в Милане и ЧМ-2019 Сайтаме.

Ранее Арутюнян рассказал, что говорил Чену перед произвольной программой на ЧМ.