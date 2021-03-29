Арутюнян рассказал, что говорил Чену перед произвольной программой на ЧМ

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Тренер американского фигуриста Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян рассказал, что говорил подопечному перед произвольной программой на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Арутюнян рассказал, что говорил Чену перед произвольной программой на ЧМ
  • Reuters

«Спортсмена в такой момент лучше вообще не трогать, тем более я видел, что внутренне Нэйтан очень ершист. А вот перед произвольным прокатом после утренней тренировки я сказал ему одну-единственную фразу: «Абсолютно уверен, что ты всё сделаешь. Даже сомнений никаких в этом нет». Не знаю, насколько Чен воспринял мои слова, но могу повторить: всё это он неоднократно делал на тренировках, а самое важное — делал ровно в таком же качестве, как откатал произвольную программу в Стокгольме. Определяющим-то здесь является вопрос качества», — сказал Арутюнян RT.

Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира в третий раз подряд. До этого американский фигурист побеждал на ЧМ-2018 в Милане и ЧМ-2019 Сайтаме.

Тренер Чена объяснил, почему тот нервничал на чемпионате мира.

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