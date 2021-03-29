Арутюнян рассказал, что говорил Чену перед произвольной программой на ЧМ

Тренер американского фигуриста Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян рассказал, что говорил подопечному перед произвольной программой на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Спортсмена в такой момент лучше вообще не трогать, тем более я видел, что внутренне Нэйтан очень ершист. А вот перед произвольным прокатом после утренней тренировки я сказал ему одну-единственную фразу: «Абсолютно уверен, что ты всё сделаешь. Даже сомнений никаких в этом нет». Не знаю, насколько Чен воспринял мои слова, но могу повторить: всё это он неоднократно делал на тренировках, а самое важное — делал ровно в таком же качестве, как откатал произвольную программу в Стокгольме. Определяющим-то здесь является вопрос качества», — сказал Арутюнян RT.

Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира в третий раз подряд. До этого американский фигурист побеждал на ЧМ-2018 в Милане и ЧМ-2019 Сайтаме.

Тренер Чена объяснил, почему тот нервничал на чемпионате мира.