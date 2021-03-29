Тренер Чена объяснил, почему тот нервничал на чемпионате мира

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Тренер американского фигуриста Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян прокомментировал победу подопечного на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Тренер Чена объяснил, почему тот нервничал на чемпионате мира
  • Reuters

«Первые два дня Нэйтан тренировался очень хорошо. А потом пошёл нервяк. Но я примерно понимаю, что случилось, так как уже больше десяти лет работаю с Ченом, хорошо его изучил и смею думать, что неплохо знаю спорт.

Это произошло по одной простой причине: Нэйтан давно не видел соперников. Это не слишком важный фактор, в конце концов, друг друга не видели почти все фигуристы, просто Чен слишком долго был непобедим. После Олимпийских игр в Пхёнчхане он не проиграл ни одного старта, а это, хотим мы того или нет, накладывает определённый груз на человека — появляется совсем другая ответственность», — сказал Арутюнян RT.

Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира в третий раз подряд. До этого американский фигурист побеждал на ЧМ-2018 в Милане и ЧМ-2019 в Сайтаме.

Ранее сообщалось, что Чен на льду подарил Щербаковой торт с фейерверками в день её рождения.

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