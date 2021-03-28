Чен на льду подарил Щербаковой торт с фейерверками в день её рождения

Американский фигурист Нэйтан Чен поздравил россиянку Анну Щербакову с днём рождения после её показательного выступления на чемпионате мира в Стокгольме.

Щербакова чисто исполнила свой показательный номер, после чего к ней подъехал Чен с тортом с четырьмя холодными фейерверками.

28 марта Щербаковой исполнилось 17 лет.

Щербакова стала чемпионкой мира в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.

Ранее Татьяна Навка заявила, что российское женское одиночное фигурное катание непобедимо.