Навка: российское женское одиночное фигурное катание непобедимо

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала триумф российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Результаты наших девочек — это триумф! Притом что прокаты всех девочек были нечистыми, было много помарок, мы заняли весь пьедестал. Это не может не радовать. Лишнее подтверждение тому, что российское женское одиночное катание непобедимо. Дай бог, чтобы так было всегда», — цитирует Навку «Чемпионат».

17-летняя Анна Щербакова стала чемпионкой мира в женском катании, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

Ранее Навка призналась, что пребывает в восторге от выступления Синициной и Кацалапова.