Навка: российское женское одиночное фигурное катание непобедимо

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала триумф российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Навка: российское женское одиночное фигурное катание непобедимо
  • РИА Новости

«Результаты наших девочек — это триумф! Притом что прокаты всех девочек были нечистыми, было много помарок, мы заняли весь пьедестал. Это не может не радовать. Лишнее подтверждение тому, что российское женское одиночное катание непобедимо. Дай бог, чтобы так было всегда», — цитирует Навку «Чемпионат».

17-летняя Анна Щербакова стала чемпионкой мира в женском катании, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

Ранее Навка призналась, что пребывает в восторге от выступления Синициной и Кацалапова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить