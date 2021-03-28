Навка призналась, что пребывает в восторге от выступления Синициной и Кацалапова

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Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка высказалась о победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.
Навка призналась, что пребывает в восторге от выступления Синициной и Кацалапова
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Пребываю в диком восторге от выступления Синициной и Кацалапова! Считаю, что это был их лучший прокат данной программы. Они катались на голову выше остальных и попросту были недосягаемы. Очень хотелось бы увидеть такой результат на Олимпийских играх», — цитирует Навку «Чемпионат».

При этом она выразила уверенность, что на Олимпиаде Синицину и Кацалапова будет ждать серьёзная борьба, если в ней будут участвовать французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Было много разговоров о судействе. Если судьи и хотели занизить баллы, то никак не могли это сделать. Синицина и Кацалапов выступили превосходно», — заявила Навка.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла (88,15 за ритмический танец и 133,02 — за произвольный) и завоевал золото чемпионата мира.

Ранее канадский эксперт Эшер Хилл заявил, что рад за Синицину и Кацалапова после победы на чемпионате мира.

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