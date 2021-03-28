Канадский эксперт: рад за Синицину и Кацалапова, об этой паре нельзя сказать ничего плохого

Канадский эксперт Эшер Хилл прокомментировал победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

«Виктория Синицина и Никита Кацалапов — единственная пара в мире, обыгрывавшая Пападакис и Сизерона со времён Вирту и Мойра. Для российского дуэта это был тяжёлый сезон, и дело не только в пандемии, которая их затронула напрямую. Синицина заразилась коронавирусом, повредила лёгкие, у неё были серьёзные проблемы, её госпитализировали. До этого Виктория боролась с травмой колена. Так что они были вынуждены пропускать все соревнования в России в этом сезоне», — сказал Хилл в интервью CBC.

По мнению эксперта, Синицина и Кацалапов чудесно выступили на чемпионате мира.

«Об этой паре нельзя сказать ничего плохого: хорошая, сильная пара, ребята хорошо подходят друг другу. Их произвольный танец начинает мне всё больше нравиться. Нежные, чувственные касания, красивая хореография. Рад за них», — добавил он.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла (88,15 за ритмический танец и 133,02 — за произвольный) и завоевал золото чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российский дуэт впервые за 12 лет выиграл соревнования танцоров на ЧМ по фигурному катанию.