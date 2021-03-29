201 роза для Щербаковой, пудель Трусовой и гимн страны: как российских фигуристов встречали в Москве после ЧМ

Российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме. Болельщики устроили тёплую встречу в аэропорту Шереметьево, во время которой поздравили спортсменов с триумфальным выступлением, подарили сувениры и хором спели гимн страны. Анна Щербакова получила букет из 201 розы, Александру Трусову в аэропорту ждала её собака Лана, а Елизавета Туктамышева призналась, что до сих пор не поверила в свой успех.

«Хочется просто надышаться свежим воздухом»

Российские фигуристы вернулись на родину с завершившегося в Стокгольме чемпионата мира. Несмотря на то что чартер со спортсменами приземлился в Москве рано утром, в московском аэропорту Шереметьево собралось множество поклонников. Они организовали грандиозную встречу своим любимцам.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире было запрещено использование государственной символики России. Однако болельщики сполна восполнили этот пробел: в зале прилёта был вывешен огромный флаг, а сами встречавшие хором исполнили гимн страны, чем растрогали спортсменов. Не обошлось и без поздравлений, плакатов в поддержку, многочисленных подарков и моря цветов.

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Одной из главных героинь шведского форума стала победительница женского турнира Анна Щербакова. 28 марта она отметила день рождения, поэтому ей досталась двойная порция поздравлений и букет из 201 розы.

Не меньше внимания удостоилась и бронзовая медалистка Александра Трусова. В ответ фигуристка старалась никого не обидеть: охотно раздавала автографы, общалась с поклонниками и терпеливо отвечала на вопросы журналистов.

«У нас самые лучшие болельщики. Конечно, очень приятно видеть флаги и наконец слышать гимн. На чемпионате мира, помимо того, что не звучал гимн, ещё и флаг (Федерации фигурного катания на коньках России. — RT) упал на награждении. Хорошо вернуться домой», — цитирует Трусову ТАСС.

Из-за ограничений на чемпионате мира не смогла присутствовать её мать Светлана, сопровождающая дочь на всех соревнованиях. Фигуристка неоднократно рассказывала, что ей очень не хватало поддержки родных, а также многочисленных питомцев. Родители выполнили её просьбу и привезли в аэропорт пуделя Лану. Воссоединение хозяйки и питомца стало одним из самых трогательных моментов встречи.

Разумеется, все спортсмены с нетерпением ожидали свиданий с близкими и возможности разделить с ними свой успех. Серебряная медалистка Елизавета Туктамышева призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся.

«Очень устала, хочется отдохнуть и поспать, но я счастлива. Пока ещё не до конца осознала, что произошло, много эмоций. Думаю, сейчас приеду в Питер, пройдёт несколько дней, и я пойму, что сделала. Чемпионат мира был хорошо организован, всего хватало. Естественно, соскучилась по семье. Рада, что скоро увижу близких. Надеюсь, моя история станет для кого-то примером», — заявила Туктамышева.

А новоиспечённый чемпион мира в спортивных танцах Александр Галлямов рассказал, чего ему не хватало в Стокгольме из-за жёстких ограничений.

«Сейчас хочется просто надышаться свежим воздухом. Мы повидались с нашими иностранными соперниками, с которыми знаем друг друга ещё с юниорских соревнований. А теперь хочется увидеть родных и близких, потому что до чемпионата мира у нас был ещё недельный сбор в Новогорске. В общей сложности не виделись с ними две недели», — сказал Галлямов.

Встреча российских фигуристов после чемпионата мира в Стокгольме

«Результаты наших девочек — это триумф»

Тем временем специалисты и эксперты продолжили подводить итоги турнира, ставшего для россиян самым успешным с 1999 года, когда в общей сложности также было завоёвано шесть медалей разного достоинства. Главными героинями стали одиночницы, не оставившие шансов соперницам из других стран.

«Результаты наших девочек — это триумф! Даже при том, что прокаты были нечистыми, с множеством помарок, мы заняли весь пьедестал. Это не может не радовать. Лишнее подтверждение тому, что российское женское одиночное катание непобедимо. Дай бог, чтобы так было всегда», — поделилась мнением олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

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Кроме того, она отметила вклад российских властей, которые обеспечили фигуристкам условия для тренировок, несмотря на пандемию.

«Для спортсмена важно быть в тонусе, форме, словами не передать, что такое профессиональный спорт. Тренироваться непонятно для чего невероятно сложно, а наши ребята знали, что соревнования будут. Это, конечно, стимул и мотивация, чтобы себя преодолевать, вставать, идти, пробивать эти стены, разрывать оковы. Всё сложилось — и слава богу», — приводит слова Навки РИА Новости.

Победительница Универсиады-2017 Елена Радионова отметила, что все три фигуристки вписали свои имена в историю. Она выразила уверенность в том, что Трусова способна исправить допущенные ошибки, а также похвалила Щербакову за то, что та собралась в нужный момент. Отдельно экс-спортсменка выделила достижение Туктамышевой.

«Лизка Туктамышева для меня герой этого чемпионата мира. Её слезы в [зоне] kiss and cry дорогого стоят. Помню, как я с ней соревновалась, как мы вместе выступали на чемпионате мира. Прокручиваю свою жизнь и понимаю, сколько в ней у меня лично всего произошло, а Лизка до сих пор катается на высоком уровне. Это заслуживает уважения», — сказала Радионова.

В то же время специалисты особо отметили выступление отечественных одиночников. Михаил Коляда занял пятое место, а Евгений Семененко — восьмое, что позволило России вернуть себе максимальную квоту на предстоящие Олимпийские игры. По мнению Ирины Слуцкой, этот результат показывает прогресс мужского катания в стране.

«Если бы Коляда не допустил такую досадную ошибку на прыжке и не упал, то он был бы третьим. Обидно, но если вспомнить, что было до этого, очень хороший результат. Наши мужчины наконец-то вылезают из этой огромной ямы. В то же время я не понимаю, как можно бороться с Нэйтаном Ченом, который штампует прыжки, как горячие пирожки. Нужно стать сильнее его, а нашим мальчикам сделать это очень сложно, поэтому им есть ещё над чем работать», — отметила Слуцкая.

В свою очередь, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин считает, что в ближайшее время россияне всё же смогут составить конкуренцию иностранным соперникам.

«Российское женское одиночное фигурное катание рулит, но пройдёт какое-то время, думаю, и мужики подтянутся. Этери Тутберидзе ведь не просто так работает: я знаю, что у неё много хороших юниоров-мальчиков. Просто нужно немножко потерпеть. Не бывает так, что всё идеально и сладко. Это жизнь, это спорт: бывают и взлёты, и падения — в прямом и переносном смысле», — цитирует Ягудина Sport24.