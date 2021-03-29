Мишина и Галлямов выступят на командном чемпионате мира в Осаке
- РИА Новости
«Мы планируем поехать в Японию», — приводит слова Галлямова «Чемпионат».
По итогам двух прокатов на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме пара Мишина — Галлямов набрала 227,59 балла — 75,79 за короткую программу и 151,80 за произвольную, завоевав золотые медали.
Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.