Мишина и Галлямов выступят на командном чемпионате мира в Осаке

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Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов решили принять участие в командном чемпионате мира в японской Осаке.
Мишина и Галлямов выступят на командном чемпионате мира в Осаке
  • РИА Новости

«Мы планируем поехать в Японию», — приводит слова Галлямова «Чемпионат».

По итогам двух прокатов на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме пара Мишина — Галлямов набрала 227,59 балла — 75,79 за короткую программу и 151,80 за произвольную, завоевав золотые медали.

Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.

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