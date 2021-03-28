Туктамышева поблагодарила тренеров: во многом моя медаль — это ваша заслуга

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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказала слова благодарности своим тренерам Алексею Мишину и Татьяне Прокофьевой.

«Пока, Стокгольм! В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот чемпионат мира состоялся, — это большая радость для всех спортсменов. Спасибо, Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга. И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала фигуристка в своём Instagram.

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира в Стокгольме, по итогам двух прокатов набрав 220,46 балла — 78,86 за короткую и 141,60 за произвольную программу.

Ранее Алексей Мишин заявил, что Туктамышева является «статуей Свободы» для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст.

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