Мишин: Туктамышева является статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст

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Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал завоевание его подопечной серебра на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.
Мишин: Туктамышева является статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст
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«Результат Лизы меня не поражает. Накануне отъезда на чемпионат я чувствовал, что она в очень хорошей форме. Я хочу сказать, что она ещё не всё показала, это не 100% прокат, но хороший. Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова — девочки, работайте и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

24-летняя Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира в Стокгольме, по итогам двух прокатов набрав 220,46 балла — 78,86 за короткую и 141,60 за произвольную программы.

Ранее Туктамышева призналась, что после падения на флипе в произвольной программе на ЧМ думала, что всё потеряно.

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