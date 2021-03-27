Туктамышева: после падения на флипе думала, что всё потеряно

Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что испытала по ходу исполнения произвольной программы.

«После падения на флипе переживала, что всё потеряно. Но доборолась до конца и когда увидела свои баллы и второе место, было очень сильное волнение. Когда увидела, что первое, нахлынули эмоции. После проката сильно переживала, какое место займу. Это были искренние эмоции. Я стойкий человек и, может, один раз в карьере плакала до этого. Но это было круто. Сильные эмоции. Ждала, когда настолько нахлынет, что не смогу сдержаться. На чемпионате мира это случилось», — сказала Туктамышева на пресс-конференции.

Ранее победительница ЧМ Анна Щербакова призналась, что не до конца довольна своим выступлением.