Туктамышева: после падения на флипе думала, что всё потеряно

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Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что испытала по ходу исполнения произвольной программы.
Туктамышева: после падения на флипе думала, что всё потеряно
  • Reuters

«После падения на флипе переживала, что всё потеряно. Но доборолась до конца и когда увидела свои баллы и второе место, было очень сильное волнение. Когда увидела, что первое, нахлынули эмоции. После проката сильно переживала, какое место займу. Это были искренние эмоции. Я стойкий человек и, может, один раз в карьере плакала до этого. Но это было круто. Сильные эмоции. Ждала, когда настолько нахлынет, что не смогу сдержаться. На чемпионате мира это случилось», — сказала Туктамышева на пресс-конференции.

Ранее победительница ЧМ Анна Щербакова призналась, что не до конца довольна своим выступлением.

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