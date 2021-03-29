«Нам нет нужды считать баллы»: Арутюнян о превосходстве Чена и ошибке в короткой программе

Поражение в короткой программе не стало катастрофой для Нэйтана Чена. Об этом в интервью RT рассказал наставник чемпиона мира Рафаэль Арутюнян. По его словам, причина ошибки может заключаться в том, что американец лимитированно тренировал этот прыжок. Специалист также объяснил, почему был уверен в подопечном, и признался, что вряд ли будет работать до преклонных лет, как Тамара Москвина или Алексей Мишин.

— Перед началом чемпионата мира вы сказали мне, что не очень любите выносить какие-то суждения по первым тренировочным прокатам, потому что они редко бывают показательны. Я видела тренировку вашего подопечного накануне короткой программы, и мне показалось, что вы были несколько обеспокоены тем, как он катался.

— Первые два дня Нэйтан тренировался очень хорошо. А потом пошёл нервяк. Но я примерно понимаю, что случилось, так как уже больше десяти лет работаю с Ченом, хорошо его изучил и смею думать, что неплохо знаю спорт. Это произошло по одной простой причине: Нэйтан давно не видел соперников. Это не слишком важный фактор, в конце концов, друг друга не видели почти все фигуристы, просто Чен слишком долго был непобедим. После Олимпийских игр в Пхёнчхане он не проиграл ни одного старта, а это, хотим мы того или нет, накладывает определённый груз на человека — появляется совсем другая ответственность.

Но вообще хочу сказать вот что. Сейчас все восхищаются тем, как Чен исполнил произвольную программу, я же много раз видел подобные прокаты в его исполнении на тренировках. Всем почему-то кажется, что спортсмен должен показывать всё лучшее, когда выходит на старт. А это неправильно. Показывать это нужно прежде всего в рабочих прокатах. У нас с Нэйтаном заведено так: если в тренировке он по каким-то причинам не катается на максимум, значит, идёт и делает прокат ещё раз. Мы очень хорошо сумели подготовиться к чемпионату мира.

Поэтому, когда я увидел, что в Стокгольме мой спортсмен начал немного дёргаться, меня это не напугало. Скорее, я понимал, что ему действительно тяжело.

— То, что Чен остался без четверного лутца в короткой программе, вас сильно обескуражило?

— Возможно, удивитесь, но нет. Дискомфорт был в первую очередь у самого Нэйтана — он явно не рассматривал подобный вариант развития событий. Но почему-то за меня после того проката очень переживали близкие. Даже дочь позвонила и осторожным тоном поинтересовалась: «Папа, ты как?». И когда услышала от меня, что всё нормально, даже, по-моему, не поверила.

— Не лукавите сейчас?

— Ничуть. Когда у человека набирается столь продолжительная серия побед и все постоянно эту тему так или иначе раскручивают и подогревают, в том, чтобы проиграть какой-то промежуточный прокат, нет ничего катастрофического.

— Помогает сбросить ненужное напряжение и в каком-то смысле опуститься на землю?

— Можно я не буду развивать тему? Вы не хуже меня понимаете спорт и сами сделаете правильные умозаключения.

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— По степени понимания спорта вас, наверное, уже можно смело ставить в один ряд с Тамарой Москвиной и Алексеем Мишиным, которые в этом году отмечают 80-летие. Когда перед глазами такой пример, я бы сказала, что у вас ещё всё впереди.

— Я не буду так долго работать тренером, просто не смогу.

— Почему же?

— У меня в этом году 45 лет тренерского стажа. Не думаю, если честно, что у Москвиной или Мишина насчитается намного больше. Они ведь очень поздно закончили кататься, а я встал за бортиком и начал уже в 18 лет.

— Что вы говорили Чену после той ошибки, когда вместе ждали оценок в зоне kiss and cry?

— Ничего. Спортсмена в такой момент лучше вообще не трогать, тем более я видел, что внутренне Нэйтан очень ершист. А вот перед произвольным прокатом после утренней тренировки я сказал ему одну-единственную фразу: «Абсолютно уверен, что ты всё сделаешь. Даже сомнений никаких в этом нет». Не знаю уж, насколько Чен воспринял мои слова, но могу повторить: всё это он неоднократно делал на тренировках, и самое важное — делал ровно в таком же качестве, как откатал произвольную программу в Стокгольме. Определяющим-то здесь является вопрос качества.

— Есть ли какие-то признаки, позволяющие вам судить в процессе катания, насколько хорошо ученик способен справиться с поставленной задачей?

— Признак один: готов спортсмен к соревнованиям или не готов. Если готов, нет никакой разницы, что происходит вокруг, сколько мишек накидали на лёд Ханю, кто какие оценки получил, кто что сказал, как посмотрел… Да, случаются падения, как это случилось у нас в короткой программе на четверном лутце. Что я могу на это сказать? Нонсенс, конечно же, но бывает…

— Почему, кстати, Чен ошибся в прыжке?

— В силу некоторых обстоятельств мы тренировали лутц очень лимитированно — делали ограниченное количество попыток на тренировках. Полагаю, причина могла крыться в этом.

— То преимущество, которое заработал Юдзуру Ханю в короткой программе перед главным конкурентом, — пустяк?

— Я уже очень давно не занимаюсь подсчётом баллов и могу объяснить почему. Пусть их считают те, кто расходится с соперниками в балл-два. Нам нет в этом никакой нужды. Вы помните, сколько Чен выиграл у Ханю на прошлом чемпионате мира?

— Больше 20 баллов, если не ошибаюсь, попутно обновив мировой рекорд.

— Вот и ответ. Если пройтись по истории наших выступлений и посмотреть, сколько и на каком турнире Нэйтан выигрывал у всех остальных, станет понятно, что это всё-таки не слишком сопоставимые уровни. Я приложил очень много сил, чтобы Чен катался именно так, как он это делает сейчас, поэтому, наверное, имею право так говорить. Вообще считаю, что не нужно идти в дорогой ресторан, если у тебя в кармане сотня баксов. Потому что это будет не удовольствие, а напряжённый подсчёт, хватит ли у тебя денег, чтобы оставить официанту чаевые, или нет.