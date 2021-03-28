Бестемьянова считает, что Степанову и Букина недооценили в танцах на льду на ЧМ

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказала мнение о выступлении российских фигуристов в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.

«Поздравляю Вику с Никитой с заслуженной победой, прекрасный прокат, всё чудесно. Жаль, что Степанова с Букиным остались немножко недооценёнными, но вчерашняя ошибка, конечно, отодвинула их от борьбы. Очень жалко. Но сегодня они откатались фантастически, лучший их прокат», — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми российскими чемпионами мира в танцах на льду за последние 12 лет, Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение, что Степанова и Букин должны были занять более высокое место на ЧМ.