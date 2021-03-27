Тарасова считает, что Степанова и Букин должны были занять более высокое место на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.

«Степанова и Букин вчера сделали ошибку. Это было непростительно для чемпионата мира — открываться ошибкой нельзя. А сегодня катались они замечательно — конечно, они заслужили быть выше. Я дала себе слово не говорить о судьях», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Степанова и Букин с результатом 208,77 (83,02 + 125,75) балла заняли пятое место.

Ранее сообщалось, что Авербух назвал лучшим прокат произвольного танца Степановой и Букина на ЧМ.