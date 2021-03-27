Авербух назвал лучшим прокат произвольного танца Степановой и Букина на ЧМ

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина в произвольном танце на чемпионате мира в Стокгольме.

«Это лучший прокат этой программы, который я видел в их исполнении. Так хочется, чтобы зал встал и поаплодировал, потому что не может быть тишины после такого выступления. Хочется смотреть и смотреть. Есть желание, чтобы это не заканчивалось. Повисло многоточие в воздухе. Сегодня они откатались блестяще. Этот танец точно достоин пьедестала», — заявил Авербух в эфире Первого канала.

Он отметил, что эта программа Степановой и Букина является одной из лучших в танцах на льду.

«Здесь всему есть своё место, каждый элемент филигранен. Ребята создают невесомость, неземную пластику. Это делает эту пару неповторимой», — добавил Авербух.

Судьи оценили произвольный танец Степановой и Букина в 125,75 балла. По итогам двух прокатов они набрали 208,77 балла.

Ранее Загорски рассказала, какой опыт они с Гурейро вынесли из выступления на ЧМ.